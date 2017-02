Tele 5 00:15 bis 02:00 Thriller Deadly Cargo E, MEX 2003 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei jugendliche Kicksucher, eine Individualtouristin und ein Ehepaar mit schwangerer besserer Hälfte lassen sich von einem halbwüchsigen Einheimischen zur Tauchexkursion an die Riffkante schippern. Dort gerät der Kahn in Brand, und die nunmehr Schiffbrüchigen sehen sich sieben Schwimmstunden vom rettenden Ufer entfernt gezwungen, Asyl zu suchen auf einem in der Nähe ankernden Frachtschiff. Dort hat die Mannschaft soeben ein paar blinde Passagiere ermordet und keine Lust auf lästige Zeugen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Silke (Sara) Unax Ugalde (Iván) Adrià Collado (Víctor) Andrés Gertrúdix (Edgar) Diana Lázaro (Thais) Lluís Homar (Captain) Juan Fernández (Salomón) Originaltitel: Cámara Oscura Regie: Pau Freixas Drehbuch: Hèctor Claramunt, Pau Freixas Kamera: Julián Elizalde Musik: Manel Gil Inglada, Rudy Gnutti Altersempfehlung: ab 16