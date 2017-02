Tele 5 20:15 bis 22:25 Abenteuerfilm Nova Zembla - Unbekanntes Land NL 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im späten 16. Jahrhundert liegen die frisch gegründeten Niederlande im Krieg mit ihrer vormaligen Besatzungsmacht Spanien und könnten eine Schiffsroute durchs Nordmeer nach China gut gebrauchen, um feindlichen Kriegsschiffen und Seeräubern aus dem Weg zu gehen. Der studierte Schiffszimmermann Gerrit schließt sich der gefahrvollen Suchexpedition nach einer Schiffspassage durchs Eismeer an und führt über die Ereignisse Buch. Tatsächlich dauert die Reise mehrere Jahre und führt die Männer an die Grenzen der Belastung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert de Hoog (Gerrit de Veer) Derek de Lint (Willem Barentsz) Victor Reinier (Jacob van Heemskerck) Doutzen Kroes (Catharina Plancius) Teun Kuilboer (Pieter Vos) Semmy Schilt (Claes) Jan Decleir (Petrus Plancius) Originaltitel: Nova Zembla Regie: Reinout Oerlemans Drehbuch: Hugo Heinen Kamera: Lennert Hillege Musik: Melcher Meirmans, Merlijn Snitker, Chrisnanne Wiegel Altersempfehlung: ab 12