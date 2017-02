Classica 03:15 bis 04:10 Musik Schostakowitsch, Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47 2014 Stereo 16:9 Merken Dmitri Schostakowitsch (1906-1975): Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Mariss Jansons. Aufgenommen im Teatro Colón, Buenos Aires. Das Konzert war der Höhepunkt der Südamerika-Tournee des Orchesters unter der Leitung seines Chefdirigenten. Die Uraufführung der Fünften Sinfonie in der Leningrader Philharmonie im November 1937 war ein triumphaler Erfolg. Das Publikum applaudierte 40 Minuten - etwa so lange, wie die Aufführung des viersätzigen Werks gedauert hatte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Shostakovich, Symphony No. 5 in D minor, Op. 47 Musik: Dmitri Schostakowitsch

