Beethoven, Klaviersonate D-Dur op. 10/3

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Klaviersonate D-Dur op. 10/3. Rudolf Buchbinder, Klavier. Von den Salzburger Festspielen aus dem Großen Saal des Mozarteums. "Wenn ein Gigant den anderen vollendet", berichtete der Wiener "Kurier" begeistert. Rudolf Buchbinder, geboren 1946 in Leitmeritz, zählt zu den führenden Pianisten der internationalen Musikszene. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete ihn als einen der "wichtigsten und kompetentesten Beethoven-Spieler unserer Tage". Rudolf Buchbinder bevorzugt zyklische Aufführungen von Sonaten und Konzerten eines Komponisten.

Originaltitel: Beethoven, Sonata No. 7 D major Op. 10/3
Musik: Ludwig van Beethoven