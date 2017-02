Spiegel TV Wissen 15:45 bis 16:40 Dokumentation Frauen im Kampf gegen den IS-Terror F 2014 Merken Im Krieg gegen den Islamischen Staat kämpfen bei kurdischen Milizen in Syrien Männer und Frauen oft Seite an Seite. Viyan ist eine von ihnen. Früher war die 25-jährige Schafhirtin ihrem Cousin als Frau versprochen, heute führt sie einen eigenen Kampfverband an. Viele der Frauen schließen sich den Einheiten an, weil sie dort lesen, schreiben und eigenständig entscheiden können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie