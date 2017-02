Spiegel TV Wissen 07:50 bis 08:35 Reportage Die Reportage Adlerauge und Wolfsblut - Wildes Deutschland in der Lüneburger Heide D 2012 Merken Adlerauge und Wolfsblut - Im Wildpark Nindorf bei Hamburg leben 1200 Tiere. Pfleger und Ärzte sorgen dafür, dass sich neben großen Wildtierfamilien auch exotische Bewohner in der niedersächsischen Provinz heimisch fühlen. Lothar Askani hat sich der Aufzucht von jungen Greifvögeln verschrieben. Sein Beruf ist seine Leidenschaft, die Arbeit mit den prächtigen Flügeltieren bestimmt sein ganzes Leben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Reportage

