Motorvision.TV 03:55 bis 04:20 Magazin Biker Lifestyle D 2011 Stereo 16:9 Merken Zum 7. Mal fand in der Westernstadt Pullman City das internationale Boss Hoss Treffen statt. Die V8 Boliden finden immer mehr Fans. Fast 160 Monsterbikes waren in den Harz gekommen und dabei finden sich immer mehr Custom Boss Hoss. Der Film zeigt einige dieser Einzelstücke und natürlich die Aktivitäten des Wochenendes, unter anderem einen Ausflug zur Harzer Bikeschmiede und das Achtelmeile Rennen am Flugplatz von Ballenstedt. (Teil 2 von 2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle

