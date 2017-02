Motorvision.TV 07:50 bis 08:45 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Texas Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Rattlesnake 400, Texas Motor Speedway Für die Piloten der NASCAR Camping World Truck Series geht es zum Texas Motor Speedway und dem siebten Rennen der Saison 2016. Das 1996 eröffnete Quad Ovals verfügt über eine Gesamtlänge von 1,5 Meilen und muss beim Rattlesnake 400 167 Mal umrundet werden. In den vergangen zwei Jahren gelang dies Matt Crafton jeweils am schnellsten. MOTORVISION TV zeigt die Highlights vom Rennen. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Texas Highlight

