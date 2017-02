Box-Weltmeister Billy Hope (Jake Gyllenhaal) hat gerade erneut seinen Titel verteidigt und führt mit Ehefrau Maureen (Rachel McAdams) und Tochter (Oona Laurence) ein Bilderbuchleben. Doch als Maureen tragisch ums Leben kommt und Billy das Sorgerecht für seine Tochter verliert, ist er am Boden zerstört. Von Manager (Curtis "50 Cent" Jackson) im Stich gelassen, heuert er im heruntergekommenen Boxclub von Amateur-Trainer Tick Willis (Forest Whitaker) an, der ihn in seinen härtesten Kampf führt - dem mit sich selbst. - Packendes Boxdrama vom "Training Day"-Regisseur, mit einem grandiosen Jake Gyllenhaal. In Google-Kalender eintragen