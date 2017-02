RTS Un 15:05 bis 16:40 Sonstiges Joséphine, ange gardien Au feu la famille ! F, B, CH 2008 Stereo Untertitel Merken C'est dans une caserne de pompiers que débarque Joséphine, missionnée pour aider l'adjudant Michel Vercan : celui-ci reçoit depuis quelques semaines des lettres anonymes... De plus en plus précises, elles lui révèlent que Chloé, sa fille, ne serait pas réellement sa fille. En effet leurs groupes sanguins ne correspondent pas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Jean-Michel Tinivelli (Michel Vercan) Marina Golovine (Sophie Vercan) Philippe Vieux (Docteur Ponti) Frank Geney (Fabrice Kessir) Franck Gourlat (Philippe Cazade) Armonie Sanders (Chloé Vercan) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Henri Helman Drehbuch: Marie Du Roy, Pierre Monjanel, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Roland Romanelli, Didier Vasseur