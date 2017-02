RTS Un 13:25 bis 15:05 Sonstiges Loin des yeux, loin du coeur USA 2014 Merken À la mort de son oncle, Nicholas Boyd, prof de lettres sans le sou, revient pour la première fois sur l'île de son enfance qu'il avait brutalement quittée 15 ans plus tôt. Personne n'a oublié cet enfant du pays et le brillant romancier qu'il fut lorsqu'il écrivit son unique best-seller. Le jeune homme est pourtant dubitatif d'apprendre que son oncle, avec qui il avait coupé les ponts, lui lègue le Morning Beacon, le journal de l'île In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Barry Watson (Nicholas Boyd) Stefanie von Pfetten (Libby Wainscott) Aleks Paunovic (Dale Cottonwood) Paul McGillion (Graham Westlake) Eli Goree (Rudy) Venus Terzo (Rebecca) Lorne Cardinal (Roger Calhoun) Originaltitel: Far from Home Regie: Michael Scott Drehbuch: Bryar Freed Musik: David Ramos

