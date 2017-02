Sky 1 03:25 bis 04:20 Dokusoap The Real L Word Vorahnungen USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Noch ein Monat bis zur Hochzeit - Whitney machen die Hochzeitsplanungen zu schaffen, und die Spannungen zwischen ihr und Sara steigen. Romi dreht ein Musikvideo mit Dusty, während Kelseys Unbehagen und wachsendes Misstrauen ihren Höhepunkt erreichen. - In dieser Doku-Soap dreht sich alles um eine Gruppe lesbischer Frauen aus Los Angeles, die hart für ihren beruflichen und privaten Erfolg arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Somer Bingham (Herself) Kacy Boccumini (Herself) Amanda Leigh Dunn (Herself) Romi Klinger (Herself) Cori McGinn (Herself) Originaltitel: The Real L Word: Los Angeles Drehbuch: Ilene Chaiken Musik: Carly Robyn Green Altersempfehlung: ab 12

