Sky 1 23:20 bis 00:25 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod Folge: 26 S, DK, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein fünfter Mord geschieht. Offenbar hängt auch er mit einigen Kunstwerken in einer aktuellen Ausstellung und dem Sammler Freddie Holst zusammen. Hat der dänische Geschäftsmann auch was mit den anderen Morden zu tun? Für Saga und Henrik werden die Ermittlungen immer komplizierter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Thure Lindhardt (Henrik Sabroe) Dag Malmberg (Hans) Sarah Boberg (Lillian Larsen) Maria Kulle (Linn Björkman) Rafael Pettersson (John) Nicolas Bro (Freddie) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Henrik Georgsson, Rumle Hammerich Drehbuch: Hans Rosenfeldt Kamera: Lars Reinholdt Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 16

