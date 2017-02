Sky 1 22:15 bis 23:20 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod Folge: 25 S, DK, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Lillian entdeckt ein Brandmal im Mund von Hans, das auch die anderen Mordopfer aufweisen. Offenbar nutzt der Täter diese Methode, um seine Geiseln zu bestrafen. Aber für was? Sagas Mutter und ihre Chefin tauschen sich derweil intensiv über die Qualität von Sagas Arbeit aus. Henrik merkt Sagas Verunsicherung und unterstützt sie, wo er nur kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Thure Lindhardt (Henrik Sabroe) Dag Malmberg (Hans) Sarah Boberg (Lillian Larsen) Maria Kulle (Linn Björkman) Rafael Pettersson (John) Nicolas Bro (Freddie) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Henrik Georgsson, Rumle Hammerich Drehbuch: Hans Rosenfeldt Kamera: Lars Reinholdt Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 16