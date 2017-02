Sky 1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bordertown Die Wut FIN 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sorjonen und Lena (Ville Virtanen, Anu Sinisalo) vom SESK kommen mit Hilfe der dänischen Polizei dem Veranstalter der illegalen Hundekämpfe auf die Schliche, Iskariot Rantta. Lena wird über einen Boxclub undercover in Iskariots Umfeld eingeschleust. Rasch wird klar, dass die Familie Degermann, also auch der Bürgermeister von Lappeenranta, in das Verbrechersyndikat verwickelt ist. Als die geheime Observierung aufzufliegen droht, gerät die Ermittlerin in Gefahr. - Familiendrama gespickt mit Serienmorden: düstere finnische Crimeserie im Stil von "Die Brücke". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ville Virtanen (Inspektor Kari Sorjonen) Matleena Kuusniemi (Pauliina Sorjonen) Anu Sinisalo (Lena) Lenita Susi (Katia) Jan Tilles (Iskariot Rantta) Janne Virtanen (Robert Degerman) Ilkka Villi (Niko Uusitalo) Originaltitel: Sorjonen Regie: Jyri Kähönen, Miikko Oikkonen, Juuso Syrjä Drehbuch: Miikko Oikkonen, Atro Lahtela, Matti Laine, Antti Pesonen Kamera: Anssi Leino Altersempfehlung: ab 12