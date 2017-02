Sky 1 17:20 bis 17:45 Comedyserie Parks and Recreation Spendengala USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leslie und Ben (Amy Poehler, Adam Scott) organisieren einen Gala-Abend, um Spenden für ihren Park zu sammeln, aber ihre Pläne werden durchkreuzt: Eine Katastrophenübung legt die ganze Stadt lahm. Derweil lernt Andy (Chris Pratt) für sein Polizei-Examen und Ron (Nick Offerman) springt für Leslie als Talkgast bei "Pawnee Today" ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Dean Holland Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Norm Hiscock, Joe Mande Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6