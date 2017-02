Sky 1 14:05 bis 14:30 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Folge: 69 Meine Psychiaterin USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D. ist am Ende seiner Zeit als Assistenzarzt. Er zieht Resümee - mit einem schrecklichen Ergebnis: Nichts ist, wie es war. Turk und Carla sind verheiratet und Elliot will nichts mehr von ihm wissen. Außerdem wirbelt eine neue Kollegin sein Leben gehörig durcheinander. Nur Dr. Cox ist gleich geblieben und noch immer der Meinung, dass J.D. von nichts eine Ahnung hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Judy Reyes (Carla Espinosa) Heather Graham (Dr. Molly Clock) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Eric Weinberg Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6

