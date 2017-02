Sky 1 12:50 bis 13:15 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine wahren Gefühle USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D. ist noch immer in Elliot verliebt. Die Neuigkeit, dass sie mit ihrem Freund Sean zusammenziehen möchte, ist für ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Inzwischen wundert sich Turk, warum sich Dr. Miller ihm gegenüber plötzlich so distanziert verhält. Wie sich herausstellt, trägt seine Verlobte Carla die Schuld daran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Richard Alexander Wells Drehbuch: Debra Fordham Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12