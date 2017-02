Sky 1 11:15 bis 12:00 Comedyserie Desperate Housewives Eine demütigende Geschichte USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Bree kommt in die Wechseljahre. Sie sucht eine Frauenärztin auf und bittet um eine Behandlung, die die Symptome unterdrückt. Als sie kurz darauf Keiths Eltern vorgestellt wird, sieht sie sich ihrer Ärztin gegenüber. Carlos ist begeistert, dass Bob auf Bier und Basketball steht. Gabrielle erfährt unterdessen von Lee, dass Bob das Talent besitzt, heterosexuelle Männer "umdrehen" zu können, was sie in höchstem Maße beunruhigt. Lynette und Renee wollen ein Unternehmen gründen und bitten Susan um Hilfe als Kindermädchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Marcia Cross (Bree Hodge) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Doug Savant (Tom Scavo) Vanessa Williams (Renee Perry) Mark Moses (Paul Young) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry, Marco Pennette Kamera: David J. Miller, David Miller Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12