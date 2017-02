Sky 1 08:10 bis 08:35 Comedyserie Parks and Recreation Das Team mit dem großen Herzen USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leslies (Amy Poehler) Wahlkampfteam besteht fortan aus ihren Kollegen. Doch trotz all des kollektiven Einsatzes geht die Kundgebung gründlich daneben: Der rote Teppich ist zu kurz, die Bühne zu klein, und der Weg zum Podium gerät zum Desaster, da alle in der zur Eisbahn umfunktionierten Baseballhalle ausrutschen. Ab sofort soll Ben als Wahlkampfleiter fungieren und dem Team das nötige Know-how vermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Tucker Gates Drehbuch: Mike Scully, Greg Daniels, Michael Schur Kamera: John Inwood Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 12

