Sky Cinema Hits 16:10 bis 18:10 SciFi-Film Ant-Man USA, GB 2015 Nach einer Vorlage von Edgar Wright, Joe Cornish Der Meistereinbrecher Scott Lang (Paul Rudd) macht in einem Tresor einen mysteriösen Fund: Einen Hi-Tech-Anzug, der ihn auf Ameisengröße schrumpfen lässt, und gleichzeitig seine Körperkraft potenziert. Hinter der Erfindung steckt der geniale Wissenschaftler Dr. Hank Pym (Michael Douglas), der Scott als Ant-Man auf eine gewagte Mission schicken will: Er muss das Geheimnis des Ant-Man-Anzugs vor dem skrupellosen Cross (Corey Stoll) bewahren, der die Technik für militärische Zwecke nutzen will. - Ein Traumteam aus bestens aufgelegten Superstars spielt sich durch ein Marvel-Spektakel, das mit sensationellen Ansichten aus der Ameisenperspektive beeindruckt. Schauspieler: Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man) Michael Douglas (Dr. Hank Pym) Evangeline Lilly (Hope van Dyne) Corey Stoll (Darren Cross / Yellowjacket) Bobby Cannavale (Paxton) Michael Peña (Luis) Tip 'T.I.' Harris (Dave) Originaltitel: Ant-man Regie: Peyton Reed Drehbuch: Edgar Wright, Joe Cornish, Adam McKay, Paul Rudd Kamera: Russell Carpenter Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12