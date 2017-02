AXN 00:10 bis 01:05 Krimiserie Dexter Das Eine und das Andere USA 2010 16:9 Merken Dexter merkt, dass seine Partnerin Lumen ihn die Falle locken will. Er riskiert alles, um die Fehler seiner Vergangenheit nicht zu wieder holen. Seine Schwester Debra lässt sich zur Lösung ihres Falles derweil von ihren Gefühlen leiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter Morgan) Jennifer Carpenter (Det. Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Sgt. Angel Batista) C. S. Lee (Vincent Masuka) Desmond Harrington (Det. Joseph "Joey" Quinn) Julia Stiles (Lumen Ann Pierce) Originaltitel: Dexter Regie: Steve Shill Drehbuch: Chip Johannessen, Manny Coto Kamera: Romeo Tirone Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18