AXN 23:20 bis 00:10 Krimiserie Dexter Verliebte Rächer USA 2010 16:9 Merken Dexter und Lumen müssen von ihren Plänen Abstand nehmen als Dexter bemerkt, dass ihnen jemand auf den Fersen ist. Der geheimnisvolle fehlende Verdächtige im Fall von Dexters Schwester Debra gewinnt langsam Konturen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter Morgan) Jennifer Carpenter (Det. Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Sgt. Angel Batista) Desmond Harrington (Det. Joseph "Joey" Quinn) Julia Stiles (Lumen Ann Pierce) C. S. Lee (Vince Masuka) Originaltitel: Dexter Regie: John R. Dahl Drehbuch: Scott Buck, Tim Schlattmann Kamera: Romeo Tirone Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18

