AXN 18:30 bis 19:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Her mit den Kröten! GB 2009 16:9 Mickey und das Team werden durch einen Zufall für Anwälte gehalten. Daher wendet sich Lennie, der Leiter eines Jugendzentrums, hilfesuchend an sie, da das Zentrum vom Abriss bedroht ist. Da ist es natürlich Ehrensache, dass sich Mickey und die anderen dem Fall annehmen, um den Platz zu erhalten. Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Kate Fleetwood (MP Rhona Christie) Originaltitel: Hustle Regie: Julian Simpson Drehbuch: Marston Bloom Altersempfehlung: ab 16