AXN 16:55 bis 17:40 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Die Farm CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Das SRU-Team wird zu einem Tankstellenüberfall gerufen. Es stellt sich jedoch heraus, dass es wirklich um eine tödliche Krise in dem nahe gelegenem Hauptquartier einer Sekte geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Julianna "Jules" Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) Sergio Di Zio (Mike "Spike" Scarlatti) Michael Cram (Kevin "Wordy" Wordsworth) Olunike Adeliyi (Leah Kerns) Originaltitel: Flashpoint Regie: Erik Canuel Drehbuch: Melissa R. Byer, Treena Hancock Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16