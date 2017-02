AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Folge: 85 Endspiel GB 2011 16:9 Merken Sasha Gavrik trifft sich mit Harry Pearce, um mehr über die Spionagetätigkeit seiner Mutter Elena in Berlin zu erfahren. Harry gesteht, dass CIA-Mann Jim Coaver damals Einspruch erhoben hat, Elena nach Großbritannien zu holen, da dies eine Operation in Gefahr gebracht hätte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Nicola Walker (Ruth Evershed) Max Brown (Dimitri Levendis) Simon Russell Beale (Innenminister) William Hope (Jim Coaver) Lara Pulver (Erin Watts) Geoffrey Streatfield (Calum Reed) Originaltitel: Spooks Regie: Bharat Nalluri Kamera: James Welland Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16

