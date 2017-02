Sky Sport HD (1) 20:40 bis 23:00 Fußball Live Fußball: DFB-Pokal Hannover 96 - Eintracht Frankfurt, Achtelfinale, Mittwoch D Stereo Live 16:9 HDTV Merken 16 Minuten, vier Tore - der schnellste Blitzstart in einem DFB-Pokal-Spiel seit acht Jahren bescherte Hannover 96 einen souveränen Einzug ins Achtelfinale. Im Zweitliga-Duell mit Fortuna Düsseldorf ballerten sich die Niedersachen zu einem furiosen 6:1-Erfolg. 96-Coach Daniel Stendel zeigte sich nach der Partie sichtlich erfreut: "Der Spielverlauf mit den vier frühen Toren hat uns natürlich in die Karten gespielt. Besonders der Treffer zum 1:0 war für uns von immensem Vorteil. Danach hat man gesehen, was für Möglichkeiten wir im Spiel nach vorne haben." Der Frankfurter Eintracht, die sich mit 4:1 im Elfmeterschießen gegen Ingolstadt durchsetzte, ist der starke Aufritt nicht entgangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie