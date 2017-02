Sky Sport HD (1) 13:15 bis 15:15 Fußball Fußball: DFB-Pokal SpVgg Greuther Fürth - Borussia M'gladbach, Achtelfinale, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken 1:0 gegen den SV Drochtersen/Assel. 2:0 gegen den VfB Stuttgart. 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth? Ginge es nach dem linearen Wachstum, müsste Borussia Mönchengladbach eigentlich locker ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Zudem spricht die Statistik für die "Fohlen": In bisherigen Pflichtspielen ist die Elf vom Niederrhein gegen die "Kleeblättler" noch ungeschlagen. Sieben Siege und zwei Remis konnte der VfL verbuchen. Nur: Alle Rechenbeispiele an die Seitenlinie, Fußball wird auf dem Platz entschieden. Und da will die SpVgg Gladbachs Neu-Coach Dieter Hecking gehörig die Stimmung verhageln. Verschlucken sich die "Fohlen" am "Kleeblatt"? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 394 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:30 bis 14:30

Seit 58 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 13:45 bis 15:25

Seit 43 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 33 Min.