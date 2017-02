Spiegel Geschichte 03:50 bis 04:35 Dokumentation Maddie und der falsche Fahnder GB 2014 Stereo 16:9 Merken Am 3. Mai 2007 verschwindet die damals dreijährige Maddie McCann aus einer Ferienanlage in Portugal. Seither wird sie vermisst. Viele Menschen spendeten, um die Suche der McCanns nach ihrer Tochter zu unterstützen. Ein Jahr nach Maddies Verschwinden wird ein privater Ermittler angeheuert, der die McCanns jedoch hintergeht. SPIEGEL Geschichte zeigt die Geschichte des Hochstaplers Kevin Halligen, seine Undercover-Aktionen und wie das Geld der vielen Spender verschwunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

