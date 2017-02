Sky Sport Austria 19:00 bis 21:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FK Austria Wien - FC Astra Giurgiu, Gruppenphase 5. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Nach sechs Europacupspielen in Folge ohne Niederlage erwischte es die Austria ausgerechnet vor heimischer Kulisse. Vor 32.751 Zuschauern im Ernst-Happel-Stadion verloren die "Veilchen" gegen die eine Nummer zu große Roma mit 2:4. "Rom hat gezeigt, welche Klasse es hat", kommentierte Trainer Thorsten Fink, "aber ich denke, wir haben den österreichischen Fußball ordentlich vertreten." Trotz der Pleite halten die Wiener weiter alle K.-o.-Phasen-Trümpfe in der Hand. Mit fünf Zählern ist die Austria Zweiter, einen Punkt vor Astra und zwei vor Pilsen. "Wir haben die Möglichkeit, im Heimspiel gegen Giurgiu alles klarzumachen", weiß Coach Fink. Wie's funktioniert, zeigte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie