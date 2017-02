Sky Sport Austria 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FK Austria Wien - Viktoria Pilsen, Gruppenphase 2. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken 4:1 in Kukesi, 1:0 in Trnava, 2:1 in Trondheim und zum EL-Start 3:2 in Giurgiu - die Austria fühlt sich in der laufenden Europacup-Saison auswärts pudelwohl. Beim Triumph gegen Astra überzeugten die "Veilchen" vor allem durch gnadenlose Effizienz. "Ich bin froh über die drei Punkte", sagte Trainer Thorsten Fink, "unser Ziel bleibt weiter der zweite Platz in der Gruppe." Ins gleiche Jubel-Horn blies Stürmer und Schütze des zweiten Treffers Kevin Friesenbichler: "Wir sind glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Die Tabellenführung ist eine schöne Momentaufnahme, aber mehr nicht." Den Platz an der Sonne können die Wiener gegen Pilsen verteidigen, das zum Star. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie