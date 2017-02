Sky Sport Austria 07:00 bis 09:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FC Astra Giurgiu - FK Austria Wien, Gruppenphase 1. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Astra wer? Giurgiu ist das Überraschungsteam der abgelaufenen Saison in Rumänien. Die "Schwarz-Weißen" gewannen zum ersten Mal den Meistertitel und ließen den namhaften Dauer-Champion Steaua Bukarest hinter sich. In der CL-Quali scheiterte Astra in der 3. Runde am FC Kopenhagen (1:1, 0:3). In der Qualifikation zur Europa League setzte sich die Truppe des Trainers und ehemaligen Bundesligaspielers Dorinel Munteanu (Köln, Wolfsburg) sensationell gegen West Ham United durch (1:1, 1:0). Austria-Coach Thorsten Fink spricht von einer "attraktiven Gruppe. AS Roma ist natürlich der große Favorit. Dann kommt Viktoria Pilsen, anschließend sehe ich uns und die Rumänen." Kommentar: Gunther Schw. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

