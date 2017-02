Sky Bundesliga 15:30 bis 17:30 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia Dortmund - RB Leipzig, bwin Topspiel der Woche, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Aussage seines Mainzer Kollegen Martin Schmidt sollte BVB-Coach Thomas Tuchel zu denken geben. Schmidt hatte nach dem späten Mainzer 1:1-Ausgleich gegen die Borussia erklärt, er habe "immer an ein Tor geglaubt", denn "Chancen gegen Dortmund bekommt man immer". Gegen Leipzig muss sich Tuchel defensiv daher dringend etwas einfallen lassen, da gegen RB "noch eine Rechnung offen" sei. Im Hinspiel erzielte RB kurz vor Schluss den 1:0-Siegtreffer. "Wir wollen diese Punkte zurück", fordert Tuchel, der die Rückrunde dem Kampf um Platz drei widmet. Daran, an RB vorbei auf Platz zwei vorrücken zu können, glaubt er anscheinend nicht mehr. Moderation: Sebastian Hellmann, K In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann