Sylvie Fowler (Annette Bening) ist die Herausgeberin eines New Yorker Modemagazins. Eines Tages erfährt sie, dass der Ehemann ihrer besten Freundin Mary (Meg Ryan) eine Affäre hat. Bald landet die brisante Information auch bei Mary selbst, die zunächst am Boden zerstört ist. Doch ihre Freundinnen Sylvie, Alex (Jada Pinkett Smith) und Edie (Debra Messing) entwerfen einen perfekten Racheplan. - Spritziges, hochkarätig besetztes Remake des Screwball-Comedy-Klassikers "Die Frauen". In Google-Kalender eintragen