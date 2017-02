Sky Sport 1 08:30 bis 10:30 Fußball Fußball: DFB-Pokal FC Astoria Walldorf - Arminia Bielefeld, Achtelfinale, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken In der ersten Runde den VfL Bochum mit 4:3 nach Verlängerung rausgekegelt, in Runde zwei Darmstadt 1:0 geschlagen: Der Regionalligist Astoria Walldorf mausert sich in der bisherigen Spielzeit zum regelrechten Pokal-Schreck. Allerdings: Bochum und Darmstadt waren sicherlich schwere, aber machbare Lose. Umso mehr freuten sich die Astoria-Jungs auf einen möglichen Achtelfinal-Kracher: "Jetzt hoffen wir auf ein gutes Los", strahlte FC-Akteur Nico Hillenbrand. Statt Bayern oder BVB gab es jedoch diesmal Bielefeld. Lange Gesichter? Von wegen! "Wir werden wieder alles geben, um vielleicht noch eine Runde weiterzukommen", meinte FC-Coach Matthias Born. Schlägt der Underdog erneut zu? Kommentar: T. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

