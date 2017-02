Während sich die verletzte Joe (Charlotte Gainsbourg) weiter in Seligmans (Stellan Skarsgård) Gästebett erholt, lässt sie den Junggesellen immer tiefer in ihre von Sexualität geprägte Lebensgeschichte blicken: Als Joe in der Beziehung zu Jerome (Shia LaBeouf) ihr Lustempfinden einbüßt, sucht sie nach immer extremeren Formen sexueller Stimulation - bis ihre Sexsucht sogar das Glück ihrer Familie zu zerstören droht. - Philosophie trifft Pornographie: der zweite Teil von Lars von Triers provokantem Skandalfilm über eine Frau auf der Suche nach Sinn und sexueller Erfüllung. In Google-Kalender eintragen