Sky Emotion 20:15 bis 22:05 Drama The Philosophers - Wer überlebt? USA, INO 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ein Bunker in einer radioaktiv verseuchten Welt - doch statt der 20 Überlebenden finden nur zehn Personen Platz! Wer darf in die rettende Sicherheit, wer muss draußen bleiben? Philosophie-Dozent Mr. Zimit (James D'Arcy) führt mit seinen Studenten dieses ungewöhnliche Experiment durch. Schnell entwickelt sich eine gefährliche Eigendynamik, als die jungen Leute sich selber Leben und Tod zuordnen müssen. - Psychologisches Endzeitszenario, das zeigt, wie Menschen dazu gebracht werden können, über Leben und Tod zu entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James D'Arcy (Mr. Zimit) Sophie Lowe (Petra) Bonnie Wright (Georgina) Daryl Sabara (Chips) Freddie Stroma (Jack) Rhys Wakefield (James) Maia Mitchell (Beatrice) Originaltitel: After the Dark Regie: John Huddles Drehbuch: John Huddles Kamera: John Radel Musik: Jonathan Davis, Nicholas O'Toole Altersempfehlung: ab 12