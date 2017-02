Sky Emotion 14:25 bis 16:15 Drama Cosmopolis CDN, F, P, I 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Während in der Stadt Demonstrationen und Unruhen toben, quält sich Finanzmogul Eric Packer (Robert Pattinson) in einer Limousine durch die verstopften Straßen Manhattans zu einem Friseurtermin. Und verliert dabei mit jeder Sekunde Unsummen von Geld. Unterwegs trifft er Gattin, Geliebte, Vertraute. Als er erfährt, dass seine Ermordung kurz bevorstehen soll, läuft die Spazierfahrt aus dem Ruder. - Düster-spannender Paranoia-Thriller, mit dem Meisterregisseur David Cronenberg den Wahnwitz der globalen Finanzwelt kommentiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Pattinson (Eric Packer) Juliette Binoche (Didi Fancher) Paul Giamatti (Benno Levin) Sarah Gadon (Elise Shifrin) Jay Baruchel (Shiner) Kevin Durand (Torval) Mathieu Amalric (André Petrescu) Originaltitel: Cosmopolis Regie: David Cronenberg Drehbuch: David Cronenberg Kamera: Peter Suschitzky Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12