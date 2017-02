Sky Emotion 09:15 bis 11:00 Filme To Write Love on Her Arms USA 2012 Nach einer Vorlage von Nathan Frankowski, Josh Lujan Loveless, Bob Massey, Jamie Tworkowski 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die 19-jährige Renee (Kat Dennings) träumte immer von einem märchenhaften Leben. Aber die Realität ist eine andere: Die junge Frau kämpft gegen Abhängigkeit und Depressionen. Bis sie den Wert wahrer Freundschaft erkennt und um ihre Heilung kämpft. - Beeindruckendes Drama über eine selbstzerstörerische Teenagerin und ihren steinigen Weg in ein neues Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Renee Yohe) Chad Michael Murray (Jamie Tworkowski) Rupert Friend (David McKenna) Corbin Bleu (Mackey) Mark Saul (Dylan) Juliana Harkavy (Jessie) Rus Blackwell (Conrad Willard) Originaltitel: To Write Love on Her Arms Regie: Nathan Frankowski Drehbuch: Kate King Lynch Kamera: Stephen Campbell Musik: Robbie Bronnimann, Andy Hunter Altersempfehlung: ab 12

