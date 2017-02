Sky Emotion 07:20 bis 09:15 Drama Zaytoun - Geborene Feinde, echte Freunde GB, ISR, F 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Beirut 1982: Als sein Vater bei einem Bombenangriff ums Leben kommt, tritt der 12-jährige Fahed in die PLO ein. Gemeinsam mit seinen Altersgenossen soll er den abgestürzten israelischen Bomberpiloten Yoni (Stephen Dorff) bewachen. Doch bald kann Yoni den Palästinenserjungen zur gemeinsamen Flucht überreden. Auf ihrer abenteuerlichen Odyssee werden die beiden langsam zu Freunden, obwohl so vieles sie trennt. - Bewegendes Drama über eine palästinensisch-israelische Freundschaft in den Zeiten des Krieges. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dorff (Yoni) Abdallah El Akal (Fahed) Alice Taglioni (Leclair) Loai Noufi (Aboudi) Tarik Copti (Seedo) Joni Arbid (Abu Fahed) Mira Awad (Im Ahmed) Originaltitel: Zaytoun Regie: Eran Riklis Drehbuch: Nader Rizq Kamera: Dan Laustsen Musik: Cyril Morin Altersempfehlung: ab 12

