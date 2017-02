Der eine hat einen Hirntumor, der andere leidet an Lungenfibrose: Für den vorbestraften Draufgänger Benno (Florian David Fitz) und den ängstlichen Andi (Matthias Schweighöfer) ist das Leben mit Mitte 30 beinahe vorbei. Bevor der Sensenmann aber an der Türe klopft, wollen die beiden Hospiz-Patienten noch einmal so richtig die Sau rauslassen. Sie büxen aus der Klinik aus und nehmen einen Kredit auf, um bei einem Afrika-Roadtrip die geilste Zeit ihres restlichen Lebens zu genießen. - Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer wagen todkrank den Trip ihres Lebens: sympathisches Roadmovie, das trotz aller Tragik den Spaß am Leben feiert. In Google-Kalender eintragen