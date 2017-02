Sky Atlantic HD 04:00 bis 04:30 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen Die Aasgeier USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Fülle der Forschungsprojekte von Dr. Jenna James (Laurie Metcalf) drohen die Geriatrie-Station zu überschwemmen. Bald darauf erfährt sie unangenehme Neuigkeiten, die sie zwingen eine schwierige Bündnis einzugehen. Die frustrierte Schwester Didi (Niecy Nash) verlangt derweil eine Gehalterhöhung. Und Pfleger Patsys (Mel Rodriguez) neue Initiative zum Energiesparen verursacht Probleme. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Denise "DiDi" Ortley) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serde) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serda) Lynn Cohen (Mrs. Carmaglia) Ann Morgan Guilbert (Birdy Lamb) Originaltitel: Getting On Regie: Miguel Arteta Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Jo Brand, Joanna Scanlan, Vicki Pepperdine Altersempfehlung: ab 12

