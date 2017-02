Sky Atlantic HD 01:55 bis 03:00 Krimiserie Romanzo Criminale - Der Pate von Rom I 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Pietro Proietti, "der Libanese" (Francesco Montanari), versucht mit seiner "Banda della Magliana" und brutaler Gewalt den gesamten Drogenmarkt der italienischen Hauptstadt zu übernehmen: Wer nicht für die Bande arbeiten will, wird getötet. So bringen sie ein Stadtviertel nach dem anderen unter ihre Kontrolle. Doch ein Chinese mit dem Decknamen "Shanghai" leistet hartnäckig Widerstand. - Schonungslose italienische Gangsterserie nach einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco Bocci (Detective Scialoja) Paolo Buglioni (Franco) Tiziana Buldini (Female Bartender) Giorgio Caputo (Ricotta) Orlando Cinque (Trentadenari) Dario D'Ambrosi (Inspector Canton) Riccardo De Filippis (Scrocchiazeppi) Originaltitel: Romanzo criminale - La serie Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Daniele Cesarano, Barbara Petronio, Leonardo Valenti, Paolo Marchesini Musik: Pasquale Catalano Altersempfehlung: ab 16