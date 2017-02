Mit Hilfe ihres Kollegen Tyler (Mike White) hackt sich Amy (Laura Dern) in den Mail-Account der Chefetage ihres Arbeitgebers Abaddon Industries. Tatsächlich stößt sie auf belastende Informationen: Die Top-Manager ihrer Firma scheinen alle korrupt zu sein. Amy will den Skandal aufdecken und hofft erneut auf Tylers Rückendeckung. - Preisgekrönte Dramedy mit Hollywoodstar Laura Dern zwischen Burnout und Erleuchtung. In Google-Kalender eintragen