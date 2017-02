Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:05 Serien Boardwalk Empire Spaghetti mit Kaffee USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nucky Thompson (Steve Buscemi) bekommt Ärger mit Gaston Means, einem Sonderermittler mit besten Verbindungen zum Generalstaatsanwalt. Margaret stößt unterdessen in St. Theresa mit ihren guten Absichten auf Widerstand bei Patienten und bei einem idealistischen Doktor. Gyp Rosetti (Bobby Cannavale) verlängert seinen Aufenthalt in Tabor Heights, einer kleinen Stadt auf halbem Weg zwischen New York und Atlantic City. Dort plant er einen strategischen Stützpunkt zu errichten. - Gefeierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch 'Nucky' Thompson) Kelly Macdonald (Margaret Thompson) Michael Shannon (Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias 'Eli' Thompson) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Stephen Graham (Al Capone) Vincent Piazza (Lucky Luciano) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Alik Sakharov Drehbuch: Howard Korder, Terence Winter, Nelson Johnson Altersempfehlung: ab 12