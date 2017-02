Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Masters of Sex Folge: 36 Ausgezählt USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach ihrem desaströsen Abendessen in New York kehren Bill Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) nach Hause zurück. Dort ist mittlerweile ihr Lebenswerk in Gefahr. Während die Presse sie nicht aus den Augen lässt, bereitet ihr Verleger ihr neues Buch vor. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Rob Benedict (Jonathan Laurents) Troy Blendell (Hugh Barringer) Christopher Clausi (Journalist) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Jeremy Webb Drehbuch: Michelle Ashford, Tom Maier, Steven Levenson Kamera: Chris Manley Altersempfehlung: ab 12

