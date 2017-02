Sky Cinema 04:50 bis 06:40 Actionfilm Deadpool USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine experimentelle Krebstherapie bei Fiesling Ajax (Ed Skrein) soll Ex-Söldner Wade Wilson (Ryan Reynolds) nicht nur heilen, sondern ihm auch Superkräfte verleihen. Über die verfügt er danach wirklich, doch dafür sieht Wades Gesicht nun aus wie eine erbrochene Pizza. Mit Hilfe der X-Men Colossus und Negasonic Teenage Warhead macht Wade als rotzfrecher Superheld "Deadpool" Jagd auf seine Peiniger - was seine Liebe, die Prostituierte Vanessa (Morena Baccarin) in Gefahr bringt. - Cooler Superheld, fieses Ekelpaket: Ryan Reynolds jagt als Mutant durch die irrste Comicverfilmung aller Zeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Wade/Deadpool) Morena Baccarin (Vanessa) Ed Skrein (Ajax) T.J. Miller (Weasel) Gina Carano (Angel Dust) Leslie Uggams (Blind Al) Brianna Hildebrand (Ellie Phimister/Negasonic Teenage Warhead) Originaltitel: Deadpool Regie: Tim Miller Drehbuch: Rhett Reese, Paul Wernick Kamera: Ken Seng Musik: Junkie XL Altersempfehlung: ab 16