Sky Cinema Family HD 17:00 bis 18:30 Fantasyfilm Northpole: Weihnachten geöffnet CDN 2015 Nach Ideen von Gregg Rossen, Brian Sawyer 16:9 Dolby Digital HDTV Die ehrgeizige Businessfrau Mackenzie (Lori Loughlin) erbt das Gasthaus ihrer geliebten Tante. Sie will es zum schicken Hotel herausputzen und rechtzeitig vor Weihnachten verkaufen. Bei den Renovierungsarbeiten erhält sie heimliche Unterstützung: von mysteriösen Elfen in Menschengestalt, die ihr helfen, die wahre Bedeutung von Weihnachten wieder zu entdecken. - Verzaubernder Weihnachtsfilm mit "Full House"-Star Lori Loughlin in der Hauptrolle. Bildergalerie Schauspieler: Lori Loughlin (Mackenzie Warren) Bailee Madison (Clementine) Dermot Mulroney (Ian Hanover) Paul Stewart (Wilson) Marcia Bennett (Betty) Ava Telek (Jenny Hanover) James Thomas (Harris Hanover) Originaltitel: Northpole: Open for Christmas Regie: Douglas Barr Drehbuch: Gregg Rossen, Brian Sawyer, Neal Dobrofsky, Tippi Dobrofsky Kamera: Pierre Jodoin Musik: James Gelfand Altersempfehlung: ab 12