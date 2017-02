Sky Cinema Family HD 10:30 bis 12:00 Fantasyfilm Fungus der Bogeymann GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1. Staffel, Folge 2: Sein Ausflug in die Welt der Menschen bringt Fungus (Tomothy Spall) in die Bredouille: Der Bogeymann wurde von einer Sicherheitskamera erwischt. - Britische Miniserie nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Raymond Briggs über ein chaotisches Monster in der Mid-Life-Crisis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Spall (Erzähler) Victoria Wood (Eve) Keeley Hawes (Wendy Snow) Marc Warren (Daryl Snow) Joanna Scanlan (Mildrew) Paul Kaye (Bogeyhunter) Sprecher: Andy Serkis (Erzähler) Originaltitel: Fungus the Bogeyman Regie: Catherine Morshead Drehbuch: Tom MacRae, Guy Andrews Kamera: David Marsh Musik: Stephen Warbeck Altersempfehlung: ab 12