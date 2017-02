Sky Cinema Family HD 05:35 bis 07:20 Komödie Almanya - Willkommen in Deutschland D 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 'Bin ich deutsch oder türkisch?'. Diese Frage stellt sich der sechsjährige Cenk, nachdem er an seinem ersten Schultag weder ins deutsche, noch in das türkische Fußballteam gewählt worden ist. Auch seine Cousine Canan hat mit der Frage der nationalen Identität zu kämpfen. Sie ist schwanger und traut sich nicht ihrer Familie von ihrem englischen Freund zu erzählen. Als dann auch noch Großvater Hüseyin seine Familie mit dem Plan, in die türkische Heimat zurückzukehren überrascht, löst das keine Begeisterung aus. Aber die Familie bleibt zusammen und folgt dem Großvater zurück in die Türkei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vedat Erincin (Hüseyin (alt)) Fahri Yardim (Hüseyin (jung)) Lilay Huser (Fatma (alt)) Demet Gül (Fatma (jung)) Aykut Kayacik (Veli (alt)) Aycan Vardar (Veli (jung)) Aylin Tezel (Canan) Originaltitel: Almanya - Willkommen in Deutschland Regie: Yasemin Samdereli Drehbuch: Yasemin Samdereli, Nesrin Samdereli Kamera: Ngo The Chau Musik: Gerd Baumann Altersempfehlung: ab 6

